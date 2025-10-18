Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Stuttgart, Wolfsburg ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena'da oynanan maçı Stuttgart, 3-0'lık skorla kazandı.



Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Tiago Tomas, 55. dakikada Maximilian Mittelstadt ve 80. dakikada Angelo Stiller attı.



Stuttgart'ta Atakan Karazor, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Stuttgart, perşembe günü İstanbul'da sarı-lacivertliler ile karşılaşacak.



Bu sonucun ardından Stuttgart, ligde 15 puana yükseldi. Wolfsburg, 5 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Stuttgart, sahasında Mainz 05'i konuk edecek. Wolfsburg, Hamburg deplasmanına gidecek.



