Strahinja Pavlovic'ten transfer açıklaması!

Milan forması giyen Strahinja Pavlovic, takımda kalmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Strahinja Pavlovic'ten transfer açıklaması!
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26 Ocak 2025 18:21
Son güncelleme 26 Ocak 2025 18:23
Milan forması giyen Strahinja Pavlovic, 3-2 kazanılan Parma maçının ardından geleceğiyle ilgili gelen soruya cevap verdi.

Pavlovic, "Milan'da kalıyor musun?" şeklinde gelen sorunun ardından, "10 maçtır oynamıyordum ve medyada birçok söylenti var. Ama ben buradayım ve Milan'da kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Pavlovic'in adı Türkiye'den önce Fenerbahçe ile anıldı. Fenerbahçe'nin stopere iki takviye yapmasının ardından Sırp stoperin adı Galatasaray'ın da gündemine geldi.

Milan'da bu sezon 16 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Pavlovic'in Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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