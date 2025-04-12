Stoilov: 'Çok zor bir süreçten geçiyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, birçok fırsat yakaladıklarını fakat bunları değerlendiremediklerini söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Stoilov, istedikleri sonucu alamadıkları için büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.Stoilov, maçta en az bir puanı hak ettiklerini ifade ederek,diye konuştu.Alınan mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduğuna dikkati çeken Stoilov,dedi.