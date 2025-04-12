Stoilov: "Çok zor bir süreçten geçiyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Stoilov: 'Çok zor bir süreçten geçiyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Nisan 2025 19:19
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, birçok fırsat yakaladıklarını fakat bunları değerlendiremediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Stoilov, istedikleri sonucu alamadıkları için büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

"ÇOK ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

Stoilov, maçta en az bir puanı hak ettiklerini ifade ederek, "Son aylarda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Aslında futbolda böyle bir şanssızlığın olduğuna inanmıyorum ama maalesef bunu yaşıyoruz. Bugün de fırsat bile denemeyecek o pozisyonda rakibimiz golü buldu. Bundan sonra iki kez direğe takıldık. Birçok fırsat yakaladık fakat maalesef bunlardan yararlanamadık. İki aydır aslında çok benzer senaryolar. Kötü oynamıyoruz ama istediğimiz sonucu alamıyoruz." diye konuştu.

"GERİ GELMENİN TEK YOLU ÇALIŞMAK"

Alınan mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduğuna dikkati çeken Stoilov, "Geri gelmenin tek yolu çok çalışmak. Şu ana kadar verdiğimizden daha fazlasını verip, daha fazlasını yapmak. Oyuncularıma da bunu söylüyorum. Eğer sonuçlar gelmiyorsa istediğimizi almak için tek yol şu ana kadar yaptığımızdan daha fazlasını vermemiz." dedi.

 
 
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery