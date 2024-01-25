Stjepan Tomas'tan Fenerbahçe yorumu!

, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Stjepan Tomas, Sarı-Lacivertliler'in Başakşehir sınavını değerlendirdi.İşte Tomas'ın o yorumları...."Başakşehir son haftaların en formda takımlarından biriydi. Oyun olarak geliştiler. Özellikle takım savunmasını çok iyi yapmaya başladıkları bir dönem geçiriyorlar. Bu da Fenerbahçe için üretmek açısından zorlu bir maç olacağının göstergesiydi. Tam da beklendiği gibi bir maç izledik. Aslında ilk 10 dakika dengeliydi ama daha sonra oyunun kontrolünü elinde bulunduran, baskıyı kuran ve gole daha yakın bir maç geçiren taraf Fenerbahçe'ydi. Konuk takımın maçı tamamen domine ettiğini söyleyebiliriz. Ancak hakkını vermek gerekir ki Volkan Babacan da günündeydi. Çok önemli kurtarışlar yaptı. Başakşehir'in takım olarak da Fenerbahçe'yi birçok bölümde doğru karşıladığına dikkat çekmek gerek.""Mümkün olduğunca alan bırakmamaya gayret ettiler. Buna karşılık yine de Fenerbahçe'nin 30 şut denemesi, 7 de isabeti var. Fakat Dzeko'nun özellikle son iki maçta sessiz kalması Fenerbahçe adına skorun kısır kalmasının ana nedeni olabilir. Tabi ki Batshuayi için de aynı şey geçerli. Başakşehir ise oyun kurmakta en zorlandığı maçını oynadı diyebiliriz. Kaptırdıkları her top kalelerine döndü neredeyse. Sadece 1 kez isabet bulmaları da onlar adına hücum açısından kötü bir maç getirdi. Maçın kırılma anı ilk kırmızı karttı. Sonrasında ise penaltı ve Fenerbahçe kazandı."