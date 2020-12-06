Stjepan Tomas: 'Boldrin'in eksikliğini çok hissettik'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Süper Lig'in 11. haftasında oynadıkları karşılaşmadan iki basit gol yiyerek karşılaşmadan mağlup ayrıldıklarını aktardı.



Müsabakayla ilgili değerlendirmede bulunan Tomas, "Maça kötü başladık. Basit bir gol yedik. Sonra durumu 1-1'e getirdik. İyi oynamaya başladık ancak ikinci golü de basit yedik. İkinci devrede toparlandık, topu üçüncü bölgeye getirdik ama pozisyon oluşturamadık. Ortaları iyi açamadık. Üzgünüz. Önümüzdeki maçlarda toparlanacağız. Eksiklerimiz vardı. Boldrin'in yokluğunu çok hissettik. Göztepe maçında inşallah daha iyi olacağız." şeklinde görüş belirtti.



