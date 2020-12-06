Stjepan Tomas: "Boldrin'in eksikliğini çok hissettik"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Stjepan Tomas: 'Boldrin'in eksikliğini çok hissettik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Aralık 2020 17:11
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Süper Lig'in 11. haftasında oynadıkları karşılaşmadan iki basit gol yiyerek karşılaşmadan mağlup ayrıldıklarını aktardı.

Müsabakayla ilgili değerlendirmede bulunan Tomas, "Maça kötü başladık. Basit bir gol yedik. Sonra durumu 1-1'e getirdik. İyi oynamaya başladık ancak ikinci golü de basit yedik. İkinci devrede toparlandık, topu üçüncü bölgeye getirdik ama pozisyon oluşturamadık. Ortaları iyi açamadık. Üzgünüz. Önümüzdeki maçlarda toparlanacağız. Eksiklerimiz vardı. Boldrin'in yokluğunu çok hissettik. Göztepe maçında inşallah daha iyi olacağız." şeklinde görüş belirtti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için