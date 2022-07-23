Stevie Mallan'dan Adil Gevrek'e sert sözler

Adil Gevrek'li Yeni Malatyaspor ile olan sözleşmesini maaş alamadığı için fesih eden oyuncular arasında yer alan Stevie Mallan, yabancı basına Gevrek'in sürekli mazeretler üreterek kulüp çalışanlarına maaş ödemediğini söyledi.



İskoç basınına Yeni Malatyaspor'da geçirdiği süre hakkında açıklamada bulunan Stevie Mallan, "Kulüp başkanı her ay geldi, 'alacağımız paralar var, ancak gelmediği için personele ve oyunculara ödeme yapamıyoruz' gibi mazeretler verdi. Biz onlara temel olarak 'eğer bize ödeme yapmazsanız antrenman yapmayacağız' diyerek son teslim tarihleri veriyorduk ve bunu birkaç kez yaptık. Soyunma odalarında oturduk ve antrenman yapmayı reddettik. Ailem var, evde ödemem gereken şeyler var. Durumumu bilmiyorsun, sahip olamamaktan rahat olup olmadığımı bilmiyorsun. Gelen herhangi bir ücret. Sanırım hangi ülkeye gittiğine bağlı. Konuştuğum herkes Türkiye'de ödemelerle ilgili sorun yaşadı. Hepsi de her kulübün aynı olduğunu söylediler. En iyi kulüpler bile bazen birkaç aylık maaşla geride kalabilirsiniz. Ama benim bulunduğum yerde en iyi, en iyi oyuncular kadar maaş almıyorsunuz. Bu yüzden daha zor. Zamanında ödeme aldığı bilinen bir ülke olsaydı, o tek deneyim yüzünden bunu tamamen dışlamazdım" ifadelerini kullandı.



(Bu Sabah Malatya)





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