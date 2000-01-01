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Steven Adams, New Orleans Pelicans'a takaslandı!

The Athletic'den Shams Charania'ya göre, Oklahoma City Thunder, uzun süredir kadrosunda bulunan Steven Adams'ı New Orleans Pelicans'a gönderecek bir takası sonuçlandırıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'den Shams Charania'ya göre, Oklahoma City Thunder, uzun süredir kadrosunda bulunan Steven Adams'ı New Orleans Pelicans'a gönderecek bir takası sonuçlandırıyor.

Oklahoma City'nin karşılığında alacağının ne olacağının ise henüz belli olmadığı açıklandı.

27 yaşındaki Adams, kariyerinin yedi sezonunu da Thunder ile geçirmişti. 2019-20 sezonunda maç başına 10.9 sayı, 9.3 ribaund ve 1.1 blok ortalamaları yakalayan Adams, Thunder tarihinde 4.029 kariyer ribaunduyla yedinci sırada yer alıyor.

Adams'ın playoff kariyer ortalamaları ise, %67.2 şut isabetiyle 8.2 sayı ve 7.5 ribaund şeklinde.

Önceki sezon Batı Konferansı'nda 44-28'lik bir dereceyle beşinci sırada yer almış olan OKC, şu anda büyük bir yeniden yapılanma süreci içerisinde. Pelicans ise 30-42'lik bir derece ile sezonu 13'üncü sırada tamamlamıştı.


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