Eski NBA oyuncusu Lance Stephenson'ın, KOVID-19 salgını NBA'i Mart ayında sezonu askıya almaya zorlamadan önce, Indiana Pacers ile anlaşma imzalamaya "yüzde 99" yakın olduğu bildirildi.



Stephenson şu anda Indianapolis'de antrenman yapıyor olsa da, Pacers ile Orlando bubble'ındaki sezon devamına katılma arzusunda olduğunu belirtti:



"Evet, kesinlikle Orlando'da oynamak istemiştim. Amacım formda kalmak, çalışmaya devam etmek ve gelecek sezona hazır olmak. Maçlarını izliyorum. Farklı görünüyorlar ama sadece oynayabilmek ve rekabet edebilmek bile benim için bir nimet. Herhangi bir durumda ve her türlü koşulda oynayabilirim gibi hissediyorum."



Stephenson, iddialara göre, pandemiden hemen önce Pacers'a dönmek için "sıklıkla görüşmelerde" bulunuyordu ve Çin'de oynadığı ekibinden ve FIBA'dan, NBA'e dönmek için izin bekliyordu.



Lance, 2018-19 sezonunda Los Angeles Lakers için oynamıştı ve 68 maçta yer alarak, 7.2 sayı, 3.2 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalamıştı.



Geçtiğimiz yaz hiçbir NBA anlaşması yapmayan Stephenson, Çin'deki Liaoning Flying Leopards ile bir sözleşme imzalamıştı. Yurt dışında oynamak hoşuna gitse de, Stephenson NBA'e geri dönmek için sabırsızlanıyor ve görünüşe göre tekrar Pacers için oynamak istiyor.



