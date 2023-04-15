Stelios Kitsiou: 'Puan alamamak üzücü'

MKE Ankaragücü'nün savunma oyuncusu Stelios Kitsiou, Fenerbahçe karşısında aldıkları 2-1'lik mağlubiyeti değerlendirdi.



Kitsiou, karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yaptı ve şu sözleri kullandı;



"Bugün gerçekten çok güzel ve mücadeleci bir takım vardı. Açıkçası bu mücadeleden sonra 1 puan bile alamamak çok üzücü. Kendi taraftarımıza çok büyük teşekkür ediyorum. Yol ne kadar uzak olursa olsun hep yanımızdalar ve destek veriyorlar."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ