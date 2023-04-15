Stelios Kitsiou: "Puan alamamak üzücü"

MKE Ankaragücü forması giyen Stelios Kitsiou, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Stelios Kitsiou: 'Puan alamamak üzücü'
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15 Nisan 2023 23:40
MKE Ankaragücü'nün savunma oyuncusu Stelios Kitsiou, Fenerbahçe karşısında aldıkları 2-1'lik mağlubiyeti değerlendirdi.

Kitsiou, karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yaptı ve şu sözleri kullandı;

"Bugün gerçekten çok güzel ve mücadeleci bir takım vardı. Açıkçası bu mücadeleden sonra 1 puan bile alamamak çok üzücü. Kendi taraftarımıza çok büyük teşekkür ediyorum. Yol ne kadar uzak olursa olsun hep yanımızdalar ve destek veriyorlar."

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