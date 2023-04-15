Stelios Kitsiou: 'Puan alamamak üzücü'

MKE Ankaragücü'nün savunma oyuncusu Stelios Kitsiou, Fenerbahçe karşısında aldıkları 2-1'lik mağlubiyeti değerlendirdi.
Kitsiou, karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yaptı ve şu sözleri kullandı;
"Bugün gerçekten çok güzel ve mücadeleci bir takım vardı. Açıkçası bu mücadeleden sonra 1 puan bile alamamak çok üzücü. Kendi taraftarımıza çok büyük teşekkür ediyorum. Yol ne kadar uzak olursa olsun hep yanımızdalar ve destek veriyorlar."
Kitsiou, karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yaptı ve şu sözleri kullandı;
"Bugün gerçekten çok güzel ve mücadeleci bir takım vardı. Açıkçası bu mücadeleden sonra 1 puan bile alamamak çok üzücü. Kendi taraftarımıza çok büyük teşekkür ediyorum. Yol ne kadar uzak olursa olsun hep yanımızdalar ve destek veriyorlar."
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