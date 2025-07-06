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Stanimir Stoilov'dan Romulo açıklaması

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ülkesi Bulgaristan'ın basınına açıklamalarda bulundu.

calendar 06 Temmuz 2025 15:11 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2025 15:15
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Stanimir Stoilov'dan Romulo açıklaması
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Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan ve Slovenya kampına giden Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov, ülkesi Bulgar basınına değerlendirmelerde bulundu.

Transferde 4 yeni oyuncuyu kadrolarına dahil ettiklerini belirten Bulgar çalıştırıcı, "Oyuncularımızın 3'ü genç futbolcu, sadece stoperimiz daha tecrübeli. Transfer politikamız daha çok genç ve yetenekli oyuncular üzerine kurulu. Onları geliştirerek hem takıma katkı sağlamalarını hem de kulübün gelecekte maddi fayda elde etmesini hedefliyoruz. Brezilya'dan bir orta saha oyuncusuyla da anlaşmamız var. Sol bek pozisyonuna da bir takviye yapmamız gerekiyor. Bu yönde çalışıyoruz. Hedefimiz yine genç, hızla adapte olabilecek ve katkı sağlayacak isimler. Oyuncu satışı olmazsa 1-2 transfer daha yapacağız. Büyük çaplı transfer dönemlerini sevmem" ifadelerine yer verdi.

"MOURINHO'YA KARŞI OYNAMAK ZEVKTİR"

Sezonu Çaykur Rizespor deplasmanında açacaklarını ifade eden Stanimir Stoilov, "Lige ev sahibi olarak başlamak her zaman keyiflidir. Ama fikstür bu şekilde ve bizim ona göre hareket etmemiz gerekiyor. İlk iki haftada geçen yıl olduğu gibi yine Mourinho'nun Fenerbahçe'siyle karşılaşacağız. Mourinho gibi bir teknik direktöre karşı oynamak her zaman zevktir. O, dünya çapında ilk 2-3 teknik adamdan biridir. Aslında sadece Mourinho değil, Süper Lig'deki diğer teknik direktörlerin seviyesi de çok yüksek. Hepsi oldukça iyi hazırlanmış durumda. Her hafta böyle zorlu rakiplerle futbol savaşı vermek gerçekten büyük keyif. Biz de bu programa göre en iyi şekilde fayda sağlamaya çalışacağız" dedi.


'ROMULO'NUN GELECEĞİNİ YÖNETİM BİLİR'

Gürsel Aksel Stadı'nın kendileri için çok büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Stoilov, "Göztepe için asıl avantaj kendi sahasında oynamaktır. Gürsel Aksel'de çok iyi bir atmosferimiz var. Taraftarlarımız takımı müthiş destekliyor ve kulüp ailesiyle iyi bir iletişimimiz var. Bu yüzden burada oynamak tüm oyuncular için bir ayrıcalık. Taraftarlarımız hem iyi hem kötü sonuçta arkamızda" diye konuştu. Transferin gözde ismi Romulo'nun geleceği hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Romulo'ya ilgi olduğu doğru. Satışa ne kadar yakın ya da uzak olduğunu kulüp yönetimi bilir. Bu konuda pazarlık yapan ben değilim, sadece takımı çalıştırıyorum. Umarım yönetim, kulüp adına rekor sayılacak bir satış gerçekleştirir. Bu sadece Göztepe için değil, Türk futbolu için de büyük bir transfer olur" yorumunu yaptı.

Öte yandan Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, kulübün İngiltere'nin başkenti Londra'daki futbol okulunun 10'uncu kuruluş yılı törenine katıldı.

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