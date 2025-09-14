Stanimir Stoilov: 'Adil bir sonuç oldu'

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, beraberliğin "adil sonuç" olduğunu dile getirdi.



Maçta iki takımın da kazanmak için oynadığını anlatan Stoilov, "Ortaya çıkan sonucun gerçekçi olduğunu düşünüyorum. İki takım da galibiyeti hak etmedi." diye konuştu.



Performansını beğenmediği oyunculara gerekli uyarıları yapacağını ifade eden Stoilov, sözlerini şöyle tamamladı: