Sporx, FIFA 2022 hediye ediyor: Yarışmaya katıl, kazan

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak olan mücadele öncesi büyük bir heyecan var.
Bu kritik karşılaşma öncesinde Sporx'in Instagram hesabından karşılaşmanın skorunu tahmin eden 4 şanslı kişiye FIFA 2022 hediye edeceğiz.
YARIŞMA ŞARTLARI
4 şanslı takipçimiz FIFA 2022'ye ücretsiz olarak sahip olacağı kodu kazanacak.
Kampanyamız 19 Aralık Pazar saat 18:45'te sona erecektir.
KATILIM ŞARTLARI
Kazanmak için yapmanız gerekenler çok basit:
- Instagram'dan @sporx'i takip edin. (TIKLA, TAKİP ET!)
- Fenerbahçe - Beşiktaş maçının skorunu doğru tahmin edin.
- Bu görselin yorumlarına en az 3 arkadaşınızı etiketleyin.
*Unutmayın; ne kadar katılım, o kadar şans demek. Kazananlar 20 Aralık Pazartesi günü açıklanacaktır.
*NOT: Kazanan kişiler, oyunu PS4 platformundan kod olarak alabilecekler.
Bu kritik karşılaşma öncesinde Sporx'in Instagram hesabından karşılaşmanın skorunu tahmin eden 4 şanslı kişiye FIFA 2022 hediye edeceğiz.
YARIŞMA ŞARTLARI
4 şanslı takipçimiz FIFA 2022'ye ücretsiz olarak sahip olacağı kodu kazanacak.
Kampanyamız 19 Aralık Pazar saat 18:45'te sona erecektir.
KATILIM ŞARTLARI
Kazanmak için yapmanız gerekenler çok basit:
- Instagram'dan @sporx'i takip edin. (TIKLA, TAKİP ET!)
- Fenerbahçe - Beşiktaş maçının skorunu doğru tahmin edin.
- Bu görselin yorumlarına en az 3 arkadaşınızı etiketleyin.
*Unutmayın; ne kadar katılım, o kadar şans demek. Kazananlar 20 Aralık Pazartesi günü açıklanacaktır.
*NOT: Kazanan kişiler, oyunu PS4 platformundan kod olarak alabilecekler.