Sporting ile Robertone kapışması

Portekiz'in Record Gazetesi, ekonomik sıkıntı yaşayan Velez'in Lucas Robertone'yi satma kararı aldığını yazdı. Haberde, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için Sporting ile Trabzonspor'un kapıştığı belirtildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
Sporting ile Robertone kapışması
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17 Temmuz 2020 09:22
Ligde şampiyonluk iddiasını büyük ölçüde yitiren Trabzonspor, yeni sezon için şimdiden kolları sıvadı. Yönetim, kadroyu güçlendirmek adına yoğun mesai harcıyor. Bordo-Mavililer'in transfer çalışmalarıyla ilgili Portekiz'den önemli bir iddia geldi. Record Gazetesi, Sporting ile birlikte Trabzonspor'un Lucas Robertone'nin peşine düştüğünü yazdı.

Velez fiyat kırdı

Haberde, Sporting'in ocak ayında Arjantinli oyuncu için girişimde bulunduğu, Velez 8 milyon Euro isteyince transferin gerçekleşmediği belirtildi. Ancak koronavirüs salgını sonrası Arjantin ekibinin ciddi bir ekonomik kriz yaşadığı ve daha düşük bir rakama Robertone'yi bırakmaya hazır olduğu öne sürüldü. Trabzonspor'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için girişimlere başladığı, Sporting'in de Robertone'nin durumunu yakından izlediği belirtildi.

Sosa'dan onay çıktı

Mücadeleci bir orta saha oyuncusu olan Robertone için Jose Sosa'nın olumlu referans verdiği ve takıma uzun yıllar büyük katkı sağlayacağını söylediği öğrenildi. Bordo-Mavililer, salgın sonrası takımdan ayrılan Obi Mikel'in boşluğunu dolduramamıştı. 23 yaşındaki Arjantinli yıldız transfer edilmesi halinde önemli bir açığı kapatacak.



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