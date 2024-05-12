Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim, performansıyla sezona damga vuran golcüleri Viktor Gyökeres için konuştu.



Gyökeres'in geleceğiyle ilgili durumu bilmediğini söyleyen Amorim, "Viktor'la ilgili hiçbir fikrim yok. Gerçekten takımda kalmasını istiyoruz. Büyük ligler ve ödeme yapabilecek büyük kulüpler olduğunu ve oyuncuları tutmanın zor olduğunu biliyoruz. Mutlu olduğunu ve Portekizli bir kız arkadaşı olduğunu biliyorum ve tüm bunlar bize yardımcı olabilir. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.



Sporting'in bu sezon şampiyon olmasında büyük pay sahibi isimlerden biri olan İsveçli Gyökeres, çıktığı 48 maçta 41 gol attı ve 15 asist yaptı.





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