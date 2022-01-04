Sport Republic, Southampton'ı satın aldı

Sport Republic şirketi, Çinli iş insanı Gao Jisheng'in sahibi olduğu İngiltere Premier Lig takımı Southampton'ı satın aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sport Republic, Southampton'ı satın aldı
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04 Ocak 2022 23:31
Premier Lig ekibi Southampton Kulübünün çoğunluk hisseleri el değiştirdi.

2012-13 sezonundan bu yana Premier Lig'de mücadele eden Southampton Kulübü, Sırp medya patronu Dragan Solak'ın desteklediği Sport Republic'e satıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Gao'nun 2017'de aldığı Southampton'ın çoğunluk hisseleri, spor ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren yatırım firması Sport Republic'e geçti.

Yeni yatırımcının, azınlık hisselerini elinde tutan Katharina Liebherr ile ortak çalışacağı belirtildi.


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