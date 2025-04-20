Spor Toto, seriyi kazanarak Efeler Ligi'ni 7. tamamladı

Voleybol Efeler Ligi'nde Spor Toto, play-off 7-8 etabında Halkbank'ı seride 2-1'le geçerek 7. sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto, seriyi kazanarak Efeler Ligi'ni 7. tamamladı
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20 Nisan 2025 16:53
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 7-8 etabı üçüncü maçında Spor Toto, Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.

Spor Toto bu sonuçla ligi 7. sırada tamamlarken, başkent ekibi ise 8. oldu.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Seçkin Yener, Ali Sarıkuzu

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Caner Çiçekoğlu, Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Mirza Lagumdzija, Leal (Volkan Döne, Deniz İvgen, Batuhan Duman, Yiğit Hamza Aslan, Tuna Uzunkol)

Spor Toto: Muhammed Kaya, Hidalgo, Ömer Furkan Dur, Edgar, Mustafa Koç, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Gökgöz, Ümit Demir, Ulaş Kıyak)

Setler: 22-25, 23-25, 15-25

Süre: 89 dakika

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