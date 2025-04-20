Spor Toto, seriyi kazanarak Efeler Ligi'ni 7. tamamladı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 7-8 etabı üçüncü maçında Spor Toto, Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Spor Toto bu sonuçla ligi 7. sırada tamamlarken, başkent ekibi ise 8. oldu.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Seçkin Yener, Ali Sarıkuzu
Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Caner Çiçekoğlu, Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Mirza Lagumdzija, Leal (Volkan Döne, Deniz İvgen, Batuhan Duman, Yiğit Hamza Aslan, Tuna Uzunkol)
Spor Toto: Muhammed Kaya, Hidalgo, Ömer Furkan Dur, Edgar, Mustafa Koç, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Gökgöz, Ümit Demir, Ulaş Kıyak)
Setler: 22-25, 23-25, 15-25
Süre: 89 dakika
Spor Toto bu sonuçla ligi 7. sırada tamamlarken, başkent ekibi ise 8. oldu.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Seçkin Yener, Ali Sarıkuzu
Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Caner Çiçekoğlu, Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Mirza Lagumdzija, Leal (Volkan Döne, Deniz İvgen, Batuhan Duman, Yiğit Hamza Aslan, Tuna Uzunkol)
Spor Toto: Muhammed Kaya, Hidalgo, Ömer Furkan Dur, Edgar, Mustafa Koç, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Gökgöz, Ümit Demir, Ulaş Kıyak)
Setler: 22-25, 23-25, 15-25
Süre: 89 dakika