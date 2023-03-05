Spor Toto 5 sette kazandı

Spor Toto, Efeler Ligi'nde Cizre Belediyespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 5 sette kazandı
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05 Mart 2023 17:17
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 19. haftasında Spor Toto, Cizre Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yendi.

Salon: Şırnak

Hakemler: Fatih Yayla, Ramazan Demiröz

Cizre Belediyespor: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov, Ömer Furkan Dur (Andaç Kapan, Muhammed Ertuğrul, Semih Çelik)

Spor Toto: Kuklinski, Çağatay Durmaz, Vucicevic, Batuhan Avcı, Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya (Abdulsamet Yalçın, Doğan Karakoç, Aziz Ataoğlan, Dautefendic)

Setler: 21-25, 25-17, 21-25, 25-22, 18-20

Süre: 150 dakika (28, 27, 33, 32, 30)

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