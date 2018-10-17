  •  
    Gözler hukukçularda! 'Olur' denirse G.Saray...
  •  
    Ve FIFA resmen açıkladı; 20 kişiden 1 Cengiz oldu
  •  
    Süper Lig'de 8 haftada TAM %400 değer artışı!..
  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"
  •  
    2019 için bir operasyon! 5 yolcu, 2 nokta transfer

Spor tarihinin en pahalı kontratı!

Oscar de la Hoya ve Saul Alvarez arasında yapılacak boks maçının yayın hakları, spor tarihinin en pahalı kontratı oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Spor tarihinin en pahalı kontratı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2018 15:47
İnternet üzerinden canlı spor yayınları yapan DAZN kanalı, spor tarihinin en pahalı kontratına imza attı.

DAZN, Oscar de la Hoya ve Saul Alvarez arasında yapılacak boks maçının yayın hakkını satın alırken İngiliz basını, sözleşmenin spor tarihinin en pahalı kontratı olduğunu belirtti.

İnternetten yayın yapan kanal, İngiliz ünlü boksçu Anthony Joshua'nın da yayın haklarını satın almıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için