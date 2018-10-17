İnternet üzerinden canlı spor yayınları yapan DAZN kanalı, spor tarihinin en pahalı kontratına imza attı.
DAZN, Oscar de la Hoya ve Saul Alvarez arasında yapılacak boks maçının yayın hakkını satın alırken İngiliz basını, sözleşmenin spor tarihinin en pahalı kontratı olduğunu belirtti.
İnternetten yayın yapan kanal, İngiliz ünlü boksçu Anthony Joshua'nın da yayın haklarını satın almıştı.
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DAZN, Oscar de la Hoya ve Saul Alvarez arasında yapılacak boks maçının yayın hakkını satın alırken İngiliz basını, sözleşmenin spor tarihinin en pahalı kontratı olduğunu belirtti.
İnternetten yayın yapan kanal, İngiliz ünlü boksçu Anthony Joshua'nın da yayın haklarını satın almıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın