Spor camiasından şehitler için paylaşım

Spor kulüpleri sosyal medya hesaplarından Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için paylaşımda bulundu.

Haber; AA
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Spor camiasından şehitler için paylaşım
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12 Ocak 2024 22:56
Spor federasyonları ve kulüpler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere çok sayıda federasyon ve kulüp, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

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