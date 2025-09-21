Spartak Moskova'dan buruk galibiyet: Djiku sakatlandı!

Rusya Premier Lig'in 9. haftasında Spartak Moskova, sahasında Kryla Sovetov'ı konuk etti.



Lukoil Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.



Spartak Moskova'ya galibiyeti getiren golleri 52 ve 70. dakikalarda Manfred Ugalde, kaydetti. Konuk ekibinin tek golü ise 9. dakikada Vladimir Ignatenko kaydetti.



Spartak Moskova'da Alexander Djiku sakatlığı sebebiyle 79. dakikada oyundan alındı. Gedson Fernandes ise karşılaşmada 90 dakika forma giydi.



Bu sonuçla birlikte Spartak Moskova, puanını 15'e çıkardı ve 5. sırada yer aldı. Kryla Sovetov ise 12 puanla 10. sırada konumlandı.