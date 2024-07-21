Sparta Prag, Kazımcan Karataş'ı istiyor

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen genç oyuncu Kazımcan Karataş'a Sparta Prag talip oldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
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Sparta Prag, Kazımcan Karataş'ı istiyor
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21 Temmuz 2024 11:32
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen genç oyuncu Kazımcan Karataş'a sürpriz bir talip çıktı.

Akşam'ın haberine göre; 21 yaşındaki sol bek ile Çekya'nın güçlü ekiplerinden Sparta Prag yakından ilgileniyor.

Sparta Prag, Galatasaray ile genç oyuncuyu kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. Sparta Prag geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan Mathias Ross'u kiralamıştı.



2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Kazımcan Karataş'ın Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

ANKARAGÜCÜ'NDE NE YAPTI?

Genç sol bek, Ankaragücü ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 12 maça çıkıp 622 dakika süre aldı.



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