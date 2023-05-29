Spalletti: ''Napoli daha iyisini hak ediyor''

Napoli'yi 33 yıl aradansonra şampiyon yapan İtalyan çalıştırı Luciano Spalletti, Napoli'den ayrılma kararı hakkında açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Spalletti: ''Napoli daha iyisini hak ediyor''
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29 Mayıs 2023 18:10
Son güncelleme 29 Mayıs 2023 18:12
İtalya Serie A'da Napoli'yi 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaştıran Luciano Spalletti takımdan ayrılıyor. 

Deneyimli teknik adam ayrılık kararının ardından açıklamalarda bulundu.

Napoli'nin en iyisini hak ettiğini söyleyen İtalyan çalıştırıcı, ''Bazen çok fazla aşık olmak nedeniyle yollarınızı ayırıyorsunuz. Napoli daha iyisini hak ediyor. Takımda kalmayacağım, gidiyorum. Fikrimi değiştirmemin bir yolu yok. Başkana birkaç hafta önce bir yıl izne ihtiyacım olduğunu söyledim. Başka bir kulüpte çalışmayacağım. Bir yıl dinlenmek istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Napoli ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Spalletti, ligin bitimine 5 hafta kala Napoli'yi 33 yıl aradan sonra İtalya Ligi şampiyonu yaptı.
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