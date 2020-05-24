Şota'dan Trabzonspor'a transfer önerisi!

Şota Arveladze, Trabzonspor'a Özbekistan'daki takımı Pakhtodor'da forma giyen sol ayaklı oyuncu Jaloliddin Masharipov'u önerdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Şota'dan Trabzonspor'a transfer önerisi!
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24 Mayıs 2020 12:24
Trabzonspor'la bağlarını hiç koparmayan Şota Arveladze dostları aracılığıyla yönetime Jaloliddin Masharipov ismini iletti...

Şota, Özbekistan'daki takımı Pakhtodor'da forma giyen sol ayaklı oyuncunun çok büyük bir potansiyeli olduğunu söyledi.

Trabzonspor yönetiminin 26 yaşındaki Özbek oyuncu için bir hamle yapıp yapmayacağı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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