Şota'dan Trabzonspor'a transfer önerisi!

Trabzonspor'la bağlarını hiç koparmayan Şota Arveladze dostları aracılığıyla yönetime Jaloliddin Masharipov ismini iletti...
Şota, Özbekistan'daki takımı Pakhtodor'da forma giyen sol ayaklı oyuncunun çok büyük bir potansiyeli olduğunu söyledi.
Trabzonspor yönetiminin 26 yaşındaki Özbek oyuncu için bir hamle yapıp yapmayacağı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
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Şota, Özbekistan'daki takımı Pakhtodor'da forma giyen sol ayaklı oyuncunun çok büyük bir potansiyeli olduğunu söyledi.
Trabzonspor yönetiminin 26 yaşındaki Özbek oyuncu için bir hamle yapıp yapmayacağı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
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