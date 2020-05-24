Şota'dan Trabzonspor'a transfer önerisi!

bağlarını hiç koparmayandostları aracılığıyla yönetimeismini iletti...Şota, Özbekistan'daki takımıforma giyen sol ayaklı oyuncunun çok büyük bir potansiyeli olduğunu söyledi.yönetiminin 26 yaşındaki Özbek oyuncu için bir hamle yapıp yapmayacağı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.