Şota Arveladze: 'Maçta kalamadık'



Beşiktaş'ın gollerine karşılık veremediklerini söyleyen Şota, "Birkaç tane korner oldu. Sonra da geri gelince, bir tane pozisyon oluyor ve gol yiyorsunuz. 2. gol de çabuk geldi, kalamadık maçta. Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım" ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, 3-0 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.İnişli çıkışlı bir maç olduğunu söyleyen Gürcü teknik adam,dedi.