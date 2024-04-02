Villarreal'in sezon başında Leipzig'ten kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, İspanyol ekibindeki istatistikleriyle dikkat çekiyor.



28 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibinde bu sezon çıktığı 33 maçta 17 gol attı ve 5 asist yaptı. Sörloth, Villarreal'deki bu rakamlarıyla birlikte kariyerindeki en golcü ikinci sezonuna ulaştı.



EN GOLCÜ SEZONU TRABZON'DA



Norveçli futbolcu, 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'da 33 gol atmış ve kariyer rekoru kırmıştı. Golcü futbolcu, geçen sezon Leipzig'ten kiraladığı Real Sociedad'da ise 16 kez gol sevinci yaşamıştı.



2028'e KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



Villarreal'in sezon başında Leipzig'ten 10 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Sörloth'un İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.





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