Soner Dikmen: "Galatasaray bizim için kırılma noktasıydı"

İttifak Holding Konyaspor'un orta saha oyuncusu Soner Dikmen, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Soner Dikmen: 'Galatasaray bizim için kırılma noktasıydı'
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05 Mart 2022 22:26
İttifak Holding Konyaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Soner Dikmen, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendirenm Soner, "3-4 maçtır kötüydük ama oyun olarak o kadar kötü değildik. Şanssız, talihsiz goller yiyip kırılmalar yaşıyorduk. Bir dönüm noktası olarak bakıyorduk. İyi oynayarak kazandık. Mutluyuz." dedi.

Soner, "4 maç öncesine kadar ligin en az gol yiyenlerinden biriydik. Hocamız bu hafta ikinci bölge savunması çalıştırdı ve gol yemedik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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