Sonderjyske, Hamza Akman'ı gönderdi!

Sonderjyske, 3 ay önce kadrosuna kattığı Hamza Akman ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

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Sonderjyske, Hamza Akman'ı gönderdi!
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01 Kasım 2024 19:01
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Danimarka ekibi Sonderjyske'ye giden Hamza Akman için flaş karar.

Sonderjyske, 20 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray ile sözleşmesi biten ve uzatmayan genç futbolcu, 1 Ağustos 2024'te Sonderjyske'ye imza atmıştı. Hamza Akman'ın mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyordu.

Danimarka ekibinde sadece 1 maça çıkan Akman, 2 maç da Sonderjyske'nin rezerv takımında forma giydi.

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