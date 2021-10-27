Solskjaer'in kaderi 3 maça bağlı!

Premier Lig'de kötü günler geçiren Manchester United'da, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kaderinin 3 maça bağlı olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Solskjaer'in kaderi 3 maça bağlı!
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27 Ekim 2021 16:27
İngiltere Premier Lig'de son dört haftadır galibiyet alamayan Manchester United'da, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kaderinin 3 maça bağlı olduğu kaydedildi.

The Telegraph'ta yer alan haberlere göre; Manchester United idarecilerinin, ligde Tottenham ve Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde ise Atalanta karşılaşmalarının sonuçlarına göre Norveçli teknik adamın geleceğine karar vereceklerini ifade edildi.

Öte yandan söz konusu süreçte, 5-0 kaybedilen Liverpool karşılaşmasındaki gibi ağır bir skor olması durumunda Solskjaer ile yolların daha erken ayrılabileceği belirtildi.

CONTE ÖNE ÇIKTI

Manchester United'da Solskjaer'in olası ayrılığında teknik direktör olarak Antonio Conte'nin isminin ön plana çıktığı bildirildi.


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