Solskjaer'den harika başlangıç!

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer dönemi harika başladı.
Siyah-beyazlılar, Solskjaer yönetimindeki ilk maçta sahasında Athletic Bilbao'yu ağırladı.
Beşiktaş, maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve İspanyol ekibine bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini tattırdı. Beşiktaş maçından önce UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 2 gol yiyen Athletic Bilbao, siyah-beyazlılardan dört gol yedi.
Siyah-beyazlılar, Solskjaer yönetimindeki ilk maçta sahasında Athletic Bilbao'yu ağırladı.
Beşiktaş, maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve İspanyol ekibine bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini tattırdı. Beşiktaş maçından önce UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 2 gol yiyen Athletic Bilbao, siyah-beyazlılardan dört gol yedi.