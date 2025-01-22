Solskjaer'den harika başlangıç!

Beşiktaş yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer dönemine çok iyi başladı. Siyah-beyazlılar, Norveçli teknik adam ile ilk maçta Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Solskjaer'den harika başlangıç!
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22 Ocak 2025 20:31
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer dönemi harika başladı.

Siyah-beyazlılar, Solskjaer yönetimindeki ilk maçta sahasında Athletic Bilbao'yu ağırladı.

Beşiktaş, maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve İspanyol ekibine bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini tattırdı. Beşiktaş maçından önce UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 2 gol yiyen Athletic Bilbao, siyah-beyazlılardan dört gol yedi.

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