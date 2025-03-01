Solskjaer'den 10 yıl sonra bir ilk!

Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in ardında ligde dört maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk yabancı teknik direktör oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Solskjaer'den 10 yıl sonra bir ilk!
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01 Mart 2025 22:35
Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in ardında ligde dört maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk yabancı teknik direktör oldu.

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Norveçli teknik adam yönetiminde dokuz maça çıkan Beşiktaş, bu maçlarda yedi galibiyet aldı.

Beşiktaş, Kayserispor galibiyetiyle birlikte ligde arka arkaya dördüncü galibiyetini elde etti.

Ole Gunnar Solskjaer, ligde arka arkaya dördüncü galibiyet ile birlikte Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in (2015) ardından bu başarıyı yakalayan ilk yabancı teknik direktör oldu.

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