Solskjaer, adım adım Beşiktaş'a

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından yeni teknik arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer konusunda mutlu sona yaklaşıyor.
"TEKLİFİ KABUL EDECEK"
İngiliz basınından The Mirror; Beşiktaş'ın 1.5 yıllık sözleşme teklifi yaptığı Ole Gunnar Solskjaer'in, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmeye yakın olduğunu yazdı.
TEKLİFİ DOĞRULAMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde konu hakkında NTV'ye konuşan Solskjaer, "Beşiktaş'a etkileyici teklif için teşekkür ederim. Kararımı henüz vermedim. Bana bir proje mi sunulacak yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor? Ben proje kapsamında değerlendirme yaparım. Takımı ve sunulacak imkanları değerlendirip kararımı vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.
2 YILDIR ÇALIŞMIYOR
Kariyeri boyunca Cardiff City, Molde ve Manchester United takımlarını çalıştıran 50 yaşındaki Ole Gunnar Solskjaer, 21 Kasım 2021 yılından bu yana herhangi bir kulüpte görev almadı.
SERGEN YALÇIN VE GENESIO
Öte yandan beIN Sports'tan Beşiktaş için farklı bir iddia geldi. Siyah-beyazlılarda hoca adayının ikiye düştüğü ve bu isimlerin Sergen Yalçın ile Bruno Genesio olduğu öne sürüldü.
Beşiktaş'ın yeni hocasının bu hafta netlik kazanması bekleniyor.
"TEKLİFİ KABUL EDECEK"
İngiliz basınından The Mirror; Beşiktaş'ın 1.5 yıllık sözleşme teklifi yaptığı Ole Gunnar Solskjaer'in, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmeye yakın olduğunu yazdı.
TEKLİFİ DOĞRULAMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde konu hakkında NTV'ye konuşan Solskjaer, "Beşiktaş'a etkileyici teklif için teşekkür ederim. Kararımı henüz vermedim. Bana bir proje mi sunulacak yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor? Ben proje kapsamında değerlendirme yaparım. Takımı ve sunulacak imkanları değerlendirip kararımı vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.
2 YILDIR ÇALIŞMIYOR
Kariyeri boyunca Cardiff City, Molde ve Manchester United takımlarını çalıştıran 50 yaşındaki Ole Gunnar Solskjaer, 21 Kasım 2021 yılından bu yana herhangi bir kulüpte görev almadı.
SERGEN YALÇIN VE GENESIO
Öte yandan beIN Sports'tan Beşiktaş için farklı bir iddia geldi. Siyah-beyazlılarda hoca adayının ikiye düştüğü ve bu isimlerin Sergen Yalçın ile Bruno Genesio olduğu öne sürüldü.
Beşiktaş'ın yeni hocasının bu hafta netlik kazanması bekleniyor.