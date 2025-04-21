Solskjaer: '3.'lük için sonuna kadar savaşın!'

Süper Lig'de Göztepe ile 1-1 berabere kalan ve haftayı beşinci sırada tamamlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımına net bir mesaj verdi. Norveçli çalıştırıcı, oyuncularından kalan maçlarda maksimum verim alarak Avrupa hedefinden sapmamalarını istedi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Tecrübeli teknik adam, Hatayspor maçıyla birlikte yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini belirterek, sezon sonunda ligi üçüncü sırada tamamlamayı ve Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini futbolcularına aktardı. Dünkü antrenman öncesinde takımıyla kısa bir toplantı yapan Solskjaer'in, "Kötü bir dönem geçiriyoruz ama mücadelemizi son maça kadar sürdürmek zorundayız. Lig üçüncülüğü hedefi için sonuna kadar yarışa devam etmeliyiz" ifadelerini kullandığı bildirildi.
"Kimlerle yola devam edeceğimiz belli olacak"
Göztepe maçının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Solskjaer, takımının antrenman performansına güven duyduğunu belirtti. "Oyuncularımın idmanlardaki temposu, bu kalan haftalarda gerekli puanları alacağımızın sinyalini veriyor" diyen Solskjaer, transfer sürecine dair de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Başkanın da altını çizdiği gibi yeni sezonda şampiyonluk yarışında kalıcı olabilecek güçlü bir kadro kurmayı hedeflediklerini ifade eden Norveçli teknik direktör, "Bugün ve önümüzdeki 6 maç, gelecek yıl kimlerle devam edeceğimiz konusunda belirleyici olacak. Takımın ve bireysel oyuncuların performansına göre karar vereceğiz" şeklinde konuştu.
Tecrübeli teknik adam, Hatayspor maçıyla birlikte yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini belirterek, sezon sonunda ligi üçüncü sırada tamamlamayı ve Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini futbolcularına aktardı. Dünkü antrenman öncesinde takımıyla kısa bir toplantı yapan Solskjaer'in, "Kötü bir dönem geçiriyoruz ama mücadelemizi son maça kadar sürdürmek zorundayız. Lig üçüncülüğü hedefi için sonuna kadar yarışa devam etmeliyiz" ifadelerini kullandığı bildirildi.
"Kimlerle yola devam edeceğimiz belli olacak"
Göztepe maçının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Solskjaer, takımının antrenman performansına güven duyduğunu belirtti. "Oyuncularımın idmanlardaki temposu, bu kalan haftalarda gerekli puanları alacağımızın sinyalini veriyor" diyen Solskjaer, transfer sürecine dair de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Başkanın da altını çizdiği gibi yeni sezonda şampiyonluk yarışında kalıcı olabilecek güçlü bir kadro kurmayı hedeflediklerini ifade eden Norveçli teknik direktör, "Bugün ve önümüzdeki 6 maç, gelecek yıl kimlerle devam edeceğimiz konusunda belirleyici olacak. Takımın ve bireysel oyuncuların performansına göre karar vereceğiz" şeklinde konuştu.