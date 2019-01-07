Solbakken: ''Skov'un Fenerbahçe'ye gideceğini düşünmüyorum''

Kopenhag Teknik Direktörü Stale Solbakken, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen genç forvet Robert Skov'un geleceği hakkında konuştu.
Tecrübeli teknik adam Robert Skov'un Fenerbahçe'e transfer olmasını beklemediğini dile getirdi.
22 yaşındaki santrafor ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğinin hatırlatılması üzerine Solbakken ''Bunlar benim için sadece dedikodu. Robert Skov'un Fenerbahçe'ye gideceğini düşünmüyorum. Bence çok daha önemli bir takıma transfer olacak'' ifadelerini kullandı.
Kopenhag ile bu sezon 20 maçta 18 gole imza atan Skov için Fenerbahçe'nin 7 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı iddia edilmişti.
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Tecrübeli teknik adam Robert Skov'un Fenerbahçe'e transfer olmasını beklemediğini dile getirdi.
22 yaşındaki santrafor ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğinin hatırlatılması üzerine Solbakken ''Bunlar benim için sadece dedikodu. Robert Skov'un Fenerbahçe'ye gideceğini düşünmüyorum. Bence çok daha önemli bir takıma transfer olacak'' ifadelerini kullandı.
Kopenhag ile bu sezon 20 maçta 18 gole imza atan Skov için Fenerbahçe'nin 7 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı iddia edilmişti.
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