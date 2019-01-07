Solbakken: ''Skov'un Fenerbahçe'ye gideceğini düşünmüyorum''

'nin gündeminde olduğu iddia edilen genç forvet'un geleceği hakkında konuştu.Tecrübeli teknik adam Robert Skov'un Fenerbahçe'e transfer olmasını beklemediğini dile getirdi.22 yaşındaki santrafor ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğinin hatırlatılması üzerine Solbakkenifadelerini kullandı.Kopenhag ile bu sezon 20 maçta 18 gole imza atan Skov için Fenerbahçe'nin 7 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı iddia edilmişti.