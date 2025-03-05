'Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası'nın İstanbul'da yapıldı

Yeşilay Haftası etkinlileri kapsamında 81 ilde düzenlenen, "Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası"nın İstanbul ayağı yapıldı.



Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin bağımlılıkla mücadelesine destek vermek ve her yaştan vatandaşın spor yoluyla bir araya gelmesini sağlamak amacıyla düzenlendi.



Yeşilay'ın İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle ortaklaşa düzenlediği turnuvaya 2011-2012, 2009-2010, 2007-2008 doğumlu ve 18 yaş üstü büyükler kadın ve erkek kategorilerinden olmak üzere birçok sporcu katıldı.



Yeşilay Avrupa Yakası Bölge Koordinatörü Ufuk Güneş, turnuvanın Yeşilay'ın 105. yılında farkındalık yaratmak üzere düzenlendiğini anlatarak, "Yeşilay, dünyada tüm bağımlılıklarla mücadele eden tek sivil toplum örgütüdür. Bu bağlamda herkese destek veriyoruz ve tüm vatandaşlarımızı bağımlılıkla mücadelenin içinde görmek istiyoruz. Bu nedenle bağımsızlık seferberliğini başlattık. Amacımız, geleceğimiz olan gençlerimize sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeleri, bağımsızlıklarını kazanabilmeleri için mücadeleye devam etmek. Bağımlılığa kaptırdığımız her vatandaşımızı ülke topraklarından kaybedilmiş bir parça olarak görüyoruz." açıklamasında bulundu.



Yapılan müsabakaları ilk üç sırada bitiren takımlara kupa, madalya, eşofman takımı ve milli takım tişörtü hediye edildi.



