Fiorentina'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Sofyan Amrtabat, Mourinho tarafından yavaş yavaş takıma monte edildi. Kasımpaşa maçında son 9 dakika süre alan yıldız futbolcu, Galatasaray derbisinin ikinci yarısında görev yaptı.
Portekizli teknik adam, Union SG ve Antalyaspor mücadelelerinin ardından Twente önünde de öğrencisini ilk 11'de görevlendirdi. Faslı yıldız, her geçen maç performansını daha da artırdı. Amrabat, Twente maçında ise en iyi performansını sergiledi.
HER ALANDA İYİYDİ
Başarılı oyuncu orta sahada oyunun savunma bölümünde kritik hamleler yaptı, top kaptı, pas arası yaptı. Amrabat ayrıca geriden oyun kurma görevini üstlendi, bu sayede Fred'in daha çok rakip yarı alanda kalmasını sağladı. 28 yaşındaki futbolcu, Tadic'e yaptığı harika asistle de maça damgasını vurdu. Yıldız oyuncu, orta sahada Fred ve İsmail Yüksek ile girdiği forma rekabetinde kendini gösterip 11'deki yerini bir anlamda garantiledi.
''İYİ İŞ ÇIKARDIK''
Sofyan Amrabat, Twente karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: ''Zor bir maç oldu. Twente iyi bir takım. Genç ve kaliteli oyunculara sahipler. Geçen hafta Manchester United'a karşı kalitelerini ortaya koydular. Bizim için 1 puan iyi bir netice. Rakip bizi sola itip oradan atağa zorladı. Biz de oyunun yönünü değiştirip sağdan oynamaya çalıştık. Önemli noktalardan biri rakibinizi kovalamak. Genel anlamda iyi bir iş çıkardık."
KARNESİ
Sofyan Amrabat, Fenerbahçe formasıyla 5 resmi maça çıktı. Faslı yıldız söz konusu müsabakalarda 1 asistlik performans sergiledi.
Sofyan Amrabat ilk 11'i garantiledi!
Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'de performansını artırarak ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı. Twente maçında savunmada kritik hamleler yapan Faslı yıldız, Tadic'e yaptığı asistle de maça damga vurdu.
Fiorentina'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Sofyan Amrtabat, Mourinho tarafından yavaş yavaş takıma monte edildi. Kasımpaşa maçında son 9 dakika süre alan yıldız futbolcu, Galatasaray derbisinin ikinci yarısında görev yaptı.
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