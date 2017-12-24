, Göztepe'yi 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Sofiane Feghouli maç sonrası "Performansımdan mutluyum. Ancak takım olarak iyi oynadık. İstedik ve bu isteğimizi maçın genelinde yansıttı. Takım olarak inanan bir Galatasaray vardı." dedi.Cezayirli futbolcu, "Bakıldığı zaman yeni kurulan bir takımız. İşimiz kolay değil. Yeni bir futbol kültürüne adapte oluyorsunuz ve bu hiç kolay değil. İlk yarıda iyiydi. Evimizde bütün maçları kazandık sadece Fenerbahçe ile berabere kaldık. Performansımızdan memnunuz ama daha iyisini de yapabiliriz." diye konuştu.