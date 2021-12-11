Slaven Bilic'ten Beşiktaş'a ret!

Slaven Bilic'i gündemine alan Beşiktaş'a Slaven Bilic'ten olumsuz yanıt geldi. Çin'in Beijing Guoan ekibini çalıştıran 53 yaşındaki teknik adam, kontratı tamamlanana kadar kulübünde kalacağını aktardı.

Abone Ol
Slaven Bilic'ten Beşiktaş'a ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2021 19:04
Beşiktaş yeni teknik direktörünü arıyor. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından arayışa başlayan Siyah Beyazlılar, ilk olarak Alman teknik adam Daniel Farke ile görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

NTV'nin haberine göre; Bu gelişme üzerine Slaven Bilic'i gündemine alan yönetim kuruluna, Hırvat teknik adamdan da olumsuz yanıt geldi.

Çin'in Beijing Guoan ekibini çalıştıran 53 yaşındaki teknik adamın kulübü ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. Bilic, kontratı tamamlanana kadar kulübünde kalacağını aktardı.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

Beşiktaş'ta öne çıkan iki isim Şenol Güneş ve Okan Buruk. Yönetim kurulu, Güneş ve Buruk ile görüşüp kararını vermeye çalışacak.

Ayrıca Mehmet Özdilek, Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba da Siyah Beyazlılar'ın listesinde yer alıyor.



 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.