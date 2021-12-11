Slaven Bilic'ten Beşiktaş'a ret!

Beşiktaş yeni teknik direktörünü arıyor. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından arayışa başlayan Siyah Beyazlılar, ilk olarak Alman teknik adam Daniel Farke ile görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.NTV'nin haberine göre; Bu gelişme üzerine Slaven Bilic'i gündemine alan yönetim kuruluna, Hırvat teknik adamdan da olumsuz yanıt geldi.Çin'in Beijing Guoan ekibini çalıştıran 53 yaşındaki teknik adamın kulübü ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. Bilic, kontratı tamamlanana kadar kulübünde kalacağını aktardı.Beşiktaş'ta öne çıkan iki isim Şenol Güneş ve Okan Buruk. Yönetim kurulu, Güneş ve Buruk ile görüşüp kararını vermeye çalışacak.Ayrıca Mehmet Özdilek, Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba da Siyah Beyazlılar'ın listesinde yer alıyor.