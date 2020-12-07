Sivasspor'da açıklama: 'Korona en çok bizi etkiledi'

Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından konuştu.



1 puanını iyi olduğunu kaydeden Albayrak, "Maça Trabzonspor'un hızlı başlayacağını biliyorduk. İlk 10 dakika beklediğimiz gibi geçince yavaş yavaş oyuna girdik. Trabzonspor'a uzun süre hiç pozisyon vermedik. Yediğimiz golde top geçmiş olsa belki biz golü yapabilirdik. Deplasmanda alınan 1 puan iyidir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Eksiklerin takımı çok etkilediğini belirten antrenör, "Eksikleri söyleyince eleştiri konusu oluyor. Eksik gerçekten var. 13-14 kişinin üstüne yük biniyor. 1-2 antrenmanla maça çıkan oyuncular var. Bir oyuncu 1500 kalori harcıyor bir maçta, bir insan günde 2 bin kalori harcıyor. Biz geniş bir kadro kurduk ama koronayı hesaplayamadık. Belki ligde en fazla zayiatı bize verdi." diye konuştu.



UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi ile oynayacakları maç için görüşleri sorulan teknik adam, "Biz Maccabi'den çok daha iyi bir takımız. Tam kadro olsak hiç şüphem olmazdı ama yine de biz daha iyiyiz. Çok kısa sürede Tel-Aviv'e gidip maçı oynayacağız. Yine de şikayet etmiyoruz, inşallah Türkiye için tarihi bir galibiyet alacağız." dedi.



