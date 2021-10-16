Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Nuri Şahin'in takımı Antalyaspor kozlarını paylaştı.



Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Sivasspor, 10. dakikada Caner Osmanpaşa'nın golüyle öne geçerken, 24. dakikada Fredy skoru eşitledi. Antalyaspor'da 42. dakikada Doğukan Sinik takımını üstünlüğe taşıdı. 45+4'te Olarenwaju Kayode skoru belirleyen golü kaydetti.



Öte yandan futbol sorumlusu olan Nuri Şahin kulübede kalırken, maça dahil olmadı.



Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 10 yaparken, Antalyaspor 9 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak. Antalyaspor, Başakşehir'i konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK DEVRE)



10. dakikada karşılaşmanın ilk pozisyonunda Sivasspor öne geçti. Gradel'in sol çaprazdan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Caner Osmanpaşa, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0



19. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Soldan kullanılan kornerde kafalardan seken topu önünde bulan Crivelli'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarı çıktı.



21. dakikada orta alandan topla birlikte ilerleyen Hakan Özmert'in ceza yayına girmeden şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.



24. dakikada Antalyaspor eşitliği yakaladı. Duvar pası yaparak rakip ceza yayına yaklaşan Fredy'nin şutunda top kaleci Muammer Yıldırım'ın sağından ağlara gitti: 1-1



42. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol çaprazda topla birlikte ceza sahasına giren Doğukan Sinik'in plasesinde meşin yuvarlak ikinci kez Sivasspor ağlarına gitti: 1-2



45+4. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında Kayode, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ DEVRE)



49. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.



67. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza yayının gerisinde topla buluşan Pedro Henrique'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



85. dakikada Demir Grup Sivasspor sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Gradel'in altıpasa doğru gönderdiği topu, kaleci Boffin çift yumrukla uzaklaştırdı.



Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül



Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan



Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad (Dk. 46 Cofie), Jorge Felix, Pedro Henrique (Dk. 88 Sefa Yılmaz), Gradel, Kayode (Dk. 75 Yatabare)



Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Naldo, Veysel Sarı (Dk. 90 Bahadır Öztürk), Kudriashov, Güray Vural, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert, Fredy (Dk. 90+1 Ufuk Akyol), Amilton (Dk. 74 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk. 74 Eren Albayrak), Crivelli (Dk. 59 Wright)



Goller: Dk. 10 Caner Osmanpaşa, Dk. 45+4 Kayode (Demir Grup Sivasspor), Dk. 24 Fredy, Dk. 42 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 10 Bünyamin Balcı, Dk. 45+5 Boffin, Dk. 48 Amilton, Dk. 56 Crivelli, Dk. 84 Fredy, Dk. 90+6 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 81 Pedro Henrique, Dk. 82 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)





İLGİLİ VİDEO