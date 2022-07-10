Sivasspor'un rakibi Neftçi Bakü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi.



Kırmızı-beyazlı ekibin kamp yaptığı otele ait sahada ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sürdü.



Ardından kanat çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı.



Günü tek antrenmanla tamamlayan Sivasspor, 11 Temmuz Pazartesi günü hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılaşacak.





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