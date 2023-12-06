Sivasspor'un konuğu Arnavutköy Belediyespor

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Sivasspor'un konuğu Arnavutköy Belediyespor
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06 Aralık 2023 15:43
EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda perşembe günü TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u ağırlayacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Alpaslan Şen yönetecek.

Kupaya bu sezon 3. turdan dahil olan kırmızı-beyazlı ekip, Sivas'ta oynanan karşılaşmada Artvin Hopaspor'u 4-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

Sivasspor'da, Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor maçı öncesi Modou Barrow, Emrah Başsan, Gerson Rodrigues ve Fode Koita'nın sakatlıkları bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

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