Sivasspor, tam kadro Alanya karşısında

Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor'da, bu maç öncesinde eksik futbolcu bulunmuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, tam kadro Alanya karşısında
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21 Ağustos 2022 13:28
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında pazartesi Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde geride kalan 2 haftada Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalan, Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine Alanyaspor karşısında son vermek istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Corendon Alanyaspor maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

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