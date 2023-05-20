Sivasspor son 4 maçını kaybetti

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmada da kazanamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor son 4 maçını kaybetti
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20 Mayıs 2023 22:59
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmada da mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlı ekip, ligdeki son 4 maçında İstanbul ekipleri Fenerbahçe, HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa ve Galatasaray'a yenildi.

Bu arada karşılaşmayı 44 bin 992 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.

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