Sivasspor, Kocaelispor ve Bursaspor, PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor ile 1. Lig'e veda eden takımlar Kocaelispor ve Bursaspor PFDK'ya sevk edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Kocaelispor ve Bursaspor, PFDK'ya sevk edildi
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24 Mayıs 2022 18:28
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Demir Grup Sivasspor, Kocaelispor ve Bursaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 3 kulübün Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de oynanan son hafta maçlarında yaptıkları disiplin ihlalleri gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Barış Başdaş'ın ise kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği ifade edildi.

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