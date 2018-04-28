MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçında Sivasspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf 1-0'lık skorla Sivasspor oldu.Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, maçın 18. dakikasında Hakan Arslan'dan geldi. Sivasspor karşısından yenilgi ile ayrılan Gençlerbirliği, kümede kalma yolunda büyük bir darbe daha aldı ve ligde 30 puan kaldı. Gençlerbirliği, ligde kalan 3 haftada Antalyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor ile karşılaşacak. Ligde bu sezon kendi sahasında oldukça iyi bir performans sergileyen Sivasspor, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından ligdeki puanını 47'ye yükseltti.Sivasspor 18. dakikada golü buldu. Saivet'in ceza alanı sağ çaprazından arka direğe ortasında kale alanındaki Hakan Arslan, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-035. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından plase vuruşunda kaleci Hoph, meşin yuvarlağı kontrol etti.37. dakikada Sessegnon, topu savunmanın arkasına sarkan İlker Karakaş'a göndermek istedi. Kalesini terk ederek meşin yuvarlağı kontrol eden Ali Şaşal Vural, tehlikeyi büyümeden önledi.45. dakikada rakiplerini çalımlayarak soldan ceza alanına giren Manu'nun yakın mesafeden çapraz pozisyonda vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, topu kornere gönderdi.Karşılaşmanın ilk yarısı, Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.64. dakikada Emre Kılınç'ın sağdan ceza alanına ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda kaleci Hopf yerden seken topu güçlükle çıkardı. Pozisyonu takip eden Kone'nin hafif sağ çaprazdan etkili vuruşunda kaleci Hopf gole yine izin vermedi.72. dakikada Saivet'in ceza yayı civarından vuruşunda kaleye yönelen topu savunma oyuncuları son anda uzaklaştırdı.77. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Saivet'in pasında Robinho'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda savunmadan sekerek yön değiştiren meşin yuvarlağı kaleci Hopf, güçlükle kornere tokatladı.89. dakikada sağdan ceza alanına giren Cyriac'ın pasında Robinho'nun yakın mesafede bekletmeden vuruşunda top yandan auta çıktı.Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi