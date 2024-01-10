Sivasspor: "Galatasaray maçına 1000 bilet satamadık"

Sivasspor, perşembe günü oynanacak Galatasaray maçı öncesinde yapılan bilet satışını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sivasspor: 'Galatasaray maçına 1000 bilet satamadık'
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10 Ocak 2024 20:34
Son güncelleme 10 Ocak 2024 20:36
EMS Yapı Sivasspor, Galatasaray ile oynanan maç öncesi satılan bilet sayısı ile ilgili açıklama yaptı.

Sivasspor, "Galatasaray maçı öncesi 1.000 bilete bile ulaşamadık. Üzgünüz!" açıklamasını yaptı.

Kırmızı beyazlılar, satılan bilet sayısı 490 ve toplam kombine sayısını ise 2161 olarak açıkladı. BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı'nın kapasitesi ise 27.532...

Sivasspor ile Galatasaray, perşembe günü saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.



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