EMS Yapı Sivasspor, Galatasaray ile oynanan maç öncesi satılan bilet sayısı ile ilgili açıklama yaptı.
Sivasspor, "Galatasaray maçı öncesi 1.000 bilete bile ulaşamadık. Üzgünüz!" açıklamasını yaptı.
Kırmızı beyazlılar, satılan bilet sayısı 490 ve toplam kombine sayısını ise 2161 olarak açıkladı. BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı'nın kapasitesi ise 27.532...
Sivasspor ile Galatasaray, perşembe günü saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.
Sivasspor, "Galatasaray maçı öncesi 1.000 bilete bile ulaşamadık. Üzgünüz!" açıklamasını yaptı.
Kırmızı beyazlılar, satılan bilet sayısı 490 ve toplam kombine sayısını ise 2161 olarak açıkladı. BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı'nın kapasitesi ise 27.532...
Sivasspor ile Galatasaray, perşembe günü saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU