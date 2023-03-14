Sivasspor - Fiorentina maçına Karadağlı hakem

Demir Grup Sivasspor'un Fiorentina ile yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Karadağlı hakem Nikola Dabanovic düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Sivasspor - Fiorentina maçına Karadağlı hakem
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14 Mart 2023 17:00
Demir Grup Sivasspor'un İtalya temsilcisi Fiorentina ile yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçını Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 16 Mart Perşembe günü Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçta Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak.

Milos Boskovic'in dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Almanya Futbol Federasyonundan Harm Osmers ve Katrin Rafalski yer alacak.

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