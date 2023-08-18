Sivasspor'dan transferde Rey Manaj ve Modou Barrow bombası!

Transfer çalışmalarına devam eden Sivasspor, Watford'dan ayrılan eski Barcelonalı golcü Rey Manaj ve Al Ahli'den Modou Barrow ile anlaşma sağladı. İki oyuncunun da kısa süre içerisinde takıma katılmaları bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Sivasspor'dan transferde Rey Manaj ve Modou Barrow bombası!
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18 Ağustos 2023 12:06
Transferde vites artıran Sivasspor'dan taraftarına 2 müjde birden geldi. Son olarak Watford forması giyen Rey Manaj ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Yıldız golcünün bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. 3 sezon önce Denizlispor'da oynadığı futbol ile dikkat çeken kanat oyuncusu Modou Barrow ile de her konuda anlaşma sağlandı.

Sivasspor'un, Barrow ile sezon sonuna kadar kiralık ve Manaj ile bonservis bedeli olmadan anlaşma sağladığı öğrenildi.

İKİSİ DE HAZIR

30 yaşındaki Gambiyalı kanat oyuncusu Barrow, geçen sezon Kore Ligi ekiplerinden Jeonbuk forması giymiş ve 42 maçta 17 gol ile 7 asistlik bir katlı sağlamıştı.

Daha sonra ise Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Ahli'ye transfer olmuştu. Başarılı oyuncu, 2019-2020 sezonunda kiralık geldiği Denizlispor'da 24 maça çıkmış, 3 gol ve 2 asist üretmişti.

26 yaşındaki Arnavut santrafor Rey Manaj ise geçtiğimiz sezonun ilk yarısını İngiltere Championship ekiplerinden Watford'da geçirirken, 7 maçta görev aldı ve 1 gollük katkı sağladı.

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