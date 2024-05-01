Sivasspor'da Rey Manaj gelişmesi!

EMS Yapı Sivasspor, Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sakatlığını atlatan Rey Manaj da takımla idmana katıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da Rey Manaj gelişmesi!
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01 Mayıs 2024 16:10
Son güncelleme 01 Mayıs 2024 16:11
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de 5 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından dar alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

Bu arada sakatlığı bulunan golcü oyuncu Rey Manaj da takımla idmana katıldı.

Sivasspor, perşembe günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray ile EMS Yapı Sivasspor, 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.

 
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