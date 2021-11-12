Sivasspor'da Medipol Başakşehir maçı öncesi 3 eksik!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, Medipol Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da Medipol Başakşehir maçı öncesi 3 eksik!
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12 Kasım 2021 20:08
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampında bulunan Dimitrios Goutas, Fayçal Fajr ile Max Gradel yer almadı.

Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor 20 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.


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